Daimler - Vendite giù del 15%, ma utile netto e dividendo sono in crescita (Di giovedì 18 febbraio 2021) Vendite a quota 2,84 milioni di unità (-15% sui 3,34 del 2019) e fatturato analogamente in calo in doppia cifra (-11%, da 172,7 a 154,3 miliardi di euro): è la fotografia di un 2020 inevitabilmente segnato dalla pandemia di Covid-19, che l'ad del gruppo Daimler, Ola Källenius ha definito "un anno di stress test". I frutti della cost discipline. Ma d'altra parte i risultati finanziari presentati dal colosso di Stoccarda raccontano anche di contromisure, in termini di disciplina di costi, che hanno prodotto risultati superiori alle aspettative: nonostante il calo del giro d'affari, l'utile netto è risultato in forte crescita rispetto al 2019 (da 2,7 a 4 miliardi di euro), con l'utile per azione passato di conseguenza da 2,22 a 3,39 euro e il dividendo in analogo ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 18 febbraio 2021)a quota 2,84 milioni di unità (-15% sui 3,34 del 2019) e fatturato analogamente in calo in doppia cifra (-11%, da 172,7 a 154,3 miliardi di euro): è la fotografia di un 2020 inevitabilmente segnato dalla pandemia di Covid-19, che l'ad del gruppo, Ola Källenius ha definito "un anno di stress test". I frutti della cost discipline. Ma d'altra parte i risultati finanziari presentati dal colosso di Stoccarda raccontano anche di contromisure, in termini di disciplina di costi, che hanno prodotto risultati superiori alle aspettative: nonostante il calo del giro d'affari, l'è risultato in forterispetto al 2019 (da 2,7 a 4 miliardi di euro), con l'per azione passato di conseguenza da 2,22 a 3,39 euro e ilin analogo ...

