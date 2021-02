Da zona gialla ad arancione: le regioni che rischiano. L'Abruzzo verso il rosso (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il venerdì è ormai alle porte e la scure dei dati del monitoraggio Iss torna a pendere sulle regioni che tra meno di 24 ore conosceranno il colore che verrà assegnato loro a partire da domenica . Il ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il venerdì è ormai alle porte e la scure dei dati del monitoraggio Iss torna a pendere sulleche tra meno di 24 ore conosceranno il colore che verrà assegnato loro a partire da domenica . Il ...

Agenzia_Ansa : Piemonte zona gialla: secondo il governatore della Regione, i numeri del pre-report indicano che 'la situazione n… - sole24ore : Oggi avrebbero dovuto riaprire gli impianti sciistici in zona gialla. Il ministro della Salute #Speranza ha, invece… - genesdegenes : RT @Magoshiro1: @GiovanniToti Non è vero - EmaGranvillano : Ma #Marte é sempre zona Rossa o é diventata gialla?!?! #Mars2020 #CountdownToMars #NASA - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Covid, dilemma per la Basilicata: sarà zona gialla o arancione? -