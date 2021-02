Da vigili a membri dello staff del presidente della Regione | inchiesta archiviata per De Luca

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Si chiude con una archiviazione l’indagineProcura di Napoli che riguarda i quattrourbani assunti nella segreteria istituzionale delCampania Vincenzo Denei confronti del quale gli inquirenti ipotizzarono i reati di abuso d’ufficio, falsita’ ideologica e truffa. Lo rende noto “La Repubblica”. Le contestazioni nacquero in relazione agli stipendi erogati aiche, secondo le accuse iniziali, venivano pagati alla stregua di dirigenti malgrado, secondo le accuse, svolgessero la mansione di autisti. Il governatoreCampania, ascoltato dagli investigatori, pero’, spiego’ ai pm che i quattronon erano dei semplici autisti ma rappresentavano, in sostanza, una vera e propria ...

