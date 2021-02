Da Stankovic in panchina alla coppia Falcinelli-Falco, alla scoperta della Stella Rossa (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Milan ha ‘pescato’ la Stella Rossa nei sedicesimi di finale. Una squadra molto insidiosa con tanti giocatori di talento. MILANO – Sedicesimi di finale del Milan contro la Stella Rossa. Una partita ricca di storia e i rossoneri dovranno fare molta attenzione per conquistare il passaggio del turno. Stankovic alla squadra dei serbi che in rosa ha anche altre conoscenze del calcio italiano come Filippo Falco e Diego Falcinelli. E non mancano giocatori pronti al grande salto. La rosa della Stella Rosa Una rosa tra esperienza e qualità. In porta c’è Milan Borjan, canadese che quasi sempre è preferito a Zoran Popovic. In difesa solo giocatori serbi con l’australiano Milos Degenek l’unico ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Milan ha ‘pescato’ lanei sedicesimi di finale. Una squadra molto insidiosa con tanti giocatori di talento. MILANO – Sedicesimi di finale del Milan contro la. Una partita ricca di storia e i rossoneri dovranno fare molta attenzione per conquistare il passaggio del turno.squadra dei serbi che in rosa ha anche altre conoscenze del calcio italiano come Filippoe Diego. E non mancano giocatori pronti al grande salto. La rosaRosa Una rosa tra esperienza e qualità. In porta c’è Milan Borjan, canadese che quasi sempre è preferito a Zoran Popovic. In difesa solo giocatori serbi con l’australiano Milos Degenek l’unico ...

