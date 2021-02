Cutolo | tra mala e politica I segreti di Don Raffaè che non volle pentirsi mai

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Luca Fazzo Il fondatore della nuovavita napoletana era nel reparto sanitario del carcere di Parma «Aspettiamo la morte. Le giornate sono sempre uguali. Leggo poco perché da un occhio non ci vedo più e dall'altro la visione è ombrata. Qualche sera mi cucino la pasta e fagioli». Se a un criminale è concessa la grandezza, Raffaele- morto ieri pomeriggio nell'ospedale di Parma - di questa concessione si è impadronito, ne ha fatto strumento di lotta e di dominio: e soprattutto di una autostima sconfinata, a volte oltre i confini della megalomania. Eppure l'ultima volta che un cronista si trovò faccia a faccia con lui - fu un cronista del Mattino, entrato chissà come due anni fa nel reparto di massima sicurezza - non si trovò davanti un pazzo. Il fondatore della Nuova camorra organizzata era un vecchiondato, ...

Ma nel Paese reale la memoria di Raffaeleresiste. La gente si dividechi lo relega nel passato e chi mette in dubbio la lettura mass - mediatica dell'ex capo della Nuova Camorra ...'È stato accompagnato alla fossa in forza di principi giuridici barbari e aberranti'. Il penalista avellinese Gaetano Aufiero , storico difensore di Raffaele, è statoi primi ieri sera ad apprendere il decesso del fondatore e capo della Nco nell'ospedale 'Maggiore' di Parma, dove era stato ricoverato per l'aggravarsi di una polmonite bilaterale ...Don Raffaè scatenò rumors su un presunto rapporto tra Fabrizio De André e Raffaele Cutolo. Il cantautore spiegò tutto in un'intervista.Qualche sera mi cucino la pasta e fagioli». Se a un criminale è concessa la grandezza, Raffaele Cutolo - morto ieri pomeriggio nell'ospedale di Parma - di questa concessione si è impadronito, ne ha fa ...