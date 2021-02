Cutolo | procuratore Salerno | ha influenzato camorra per anni

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “Raffaelee’ responsabile della trasformazione che ha avuto lain Campania, e non solo, e gli effetti della sua azione non sono limitati nel tempo ma si protrarranno per molto tempo neglia venire”. A parlare e’ ildiGiuseppe Borelli, per lungo tempo a capo della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Napoli che, pur essendosi, da investigatore, occupato del clan Alfieri, feroce rivale della NCO del “professore”, e’ stato costretto a confrontarsi anche con la mentalita’ del boss scomparso ieri all’eta’ di 79. “Con tutto il rispetto che si deve, comunque, a una persona deceduta,, giuridicamente e moralmente – ricorda ildi– e’ responsabile di ...

"Con tutto il rispetto che si deve, comunque, a una persona deceduta,, giuridicamente e moralmente - ricorda ildi Salerno - è responsabile di centinaia e centinaia di omicidi, ...Lo dichiara Catello Maresca, sostitutodi Napoli. "Da cristiano - aggiunge Maresca - mi ... Salvia si scontrò direttamente con Raffaele, perché pretese al rientro da un'udienza in un ...NAPOLI, 18 FEB - "Raffaele Cutolo è responsabile della trasformazione che ha avuto la camorra in Campania, e non solo, e gli effetti della sua azione non sono limitati nel tempo ma si protrarranno per ..."Mi piace ricordare a tutti noi che la nostra legislazione antimafia è stata scritta col sangue di queste persone", dichiara il sostituto procuratore di Napoli ...