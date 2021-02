Cts verso il ridimensionamento | il Governo Draghi valuta nuova riforma

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilpunta al taglio dei componenti del Cts, la novità maggiore però riguarderà le nuove regole per la comunicazione Al Senato e alla Camera dei Deputati Marioha illustrato il programma disoffermandosi soprattutto sulla gestione dell’emergenza sanitaria, è infatti in questo campo che si verificheranno i cambiamenti più importanti. Una prima svolta dovrebbe essere ildel Cts e un conseguente cambio di rotta nella comunicazione dei pareri scentifici. Attualmente i componenti del Cts sono 26, tra i nomi più noti ci sono i professori dell’Istituto superiore di sanità (Iss) come Silvio Brusaferro, Luigi Ippolito e Franco Locatelli. Il Presidente del Consiglio dopo il voto di fiducia alla Camera potrebbe procedere al taglio dei componenti del Comitato ...

Aldovrebbe essere affiancata una cabina di regia dei ministri che valuti oltre all'aspetto normativo dei provvedimenti anche quello economico con l'obiettivo di evitare nuovamente i disguidi ...Per me, se fosse possibile, si dovrebbe anticipare questa data perché i dati alarrivano al martedì e quindi si potrebbe anticipare la notizia'. È scettico sul sistema a 'semaforo', poi, l'...Le regioni più a rischio sono Lombardia (che da due giorni ha quattro Comuni in zona rossa), Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Marche. Ma la situazione più delicata resta appunt ...(Teleborsa) - Diverse regioni italiane rischiano già dalla prossima settimana di tornare in zona arancione. La comparsa delle varianti del Covid in diverse aree del Paese e il numero di contagi regist ...