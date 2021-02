Crisi nera per Rosalinda Cannavò che pensa di lasciare il GF VIP 5 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si sente sotto attacco Rosalinda e il fatto che arrivano messaggi aerei per Dayane Mello e poco sostegno verso di lei non aiuta. La brasiliana nelle ultime ore le ha rifilato una serie di bordate che davvero la bella attrice brasiliana non si aspettava. Ed era prevedibile che potesse avere un crollo. La Cannavò sta probabilmente anche metabolizzando tutto quello che le è successo nelle ultime settimane e pensando anche al fatto che il gioco stia per finire e che presto ci sarà la vita vera da affrontare. Tutte cose che messe insieme, l’hanno portata ad avere un vero e proprio crollo emotivo di non poco conto. A nulla sembrano essere bastate le parole di Andrea Zenga, quelle di Stefania e il grande sostegno che Tommaso le sta dando negli ultimi giorni. Rosalinda è davvero in Crisi tanto che un paio di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si sente sotto attaccoe il fatto che arrivano messaggi aerei per Dayane Mello e poco sostegno verso di lei non aiuta. La brasiliana nelle ultime ore le ha rifilato una serie di bordate che davvero la bella attrice brasiliana non si aspettava. Ed era prevedibile che potesse avere un crollo. Lasta probabilmente anche metabolizzando tutto quello che le è successo nelle ultime settimane endo anche al fatto che il gioco stia per finire e che presto ci sarà la vita vera da affrontare. Tutte cose che messe insieme, l’hanno portata ad avere un vero e proprio crollo emotivo di non poco conto. A nulla sembrano essere bastate le parole di Andrea Zenga, quelle di Stefania e il grande sostegno che Tommaso le sta dando negli ultimi giorni.è davvero intanto che un paio di ...

