Crisanti dice che se non si conterranno le varianti Covid a marzo avremo 40mila contagi al giorno

Andrea Crisanti, professore di microbiologia all'Università di Padova, è tornato a parlare di lockdown per contenere la diffusione delle varianti del Covid-19: "Se rimaniamo le zone gialle e si fanno addirittura bianche e riapriamo tutto potremo tranquillamente arrivare a 30/40mila casi entro metà marzo. Le zone rosse possono funzionare ma se abbiamo dei focolai con variante brasiliana e sudafricana non può bastare: bisogna chiudere". Se non si riuscirà a contenere le varianti del Covid-19 a marzo il rischio concreto è di arrivare a registrare fino a quarantamila contagi al giorno. Andrea Crisanti, professore di microbiologia dell'Università di Padova, non usa giri di parole per spiegare quale sarà

