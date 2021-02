Crimi: espulsi i 15 senatori che hanno votato no alla fiducia. Grillo: 'L'Unità è l'unica strada' (Di giovedì 18 febbraio 2021) "I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi". Lo annuncia su Facebook il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, che aggiunge: "si collocano, nei fatti, all'opposizione. ... Leggi su globalist (Di giovedì 18 febbraio 2021) "I 15chenosaranno". Lo annuncia su Facebook il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito, che aggiunge: "si collocano, nei fatti, all'opposizione. ...

