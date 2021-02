Cremona, a 107 anni riceve il vaccino anti Covid (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cremona, 18 febbraio 2021 - All'ospedale di Cremona questa mattina ha ricevuto il vaccino anti Covid una donna di 107 anni. Alma Molinari , per tutti Lucia, è arrivata al nosocomio, accompagnata dal ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 18 febbraio 2021), 18 febbraio 2021 - All'ospedale diquesta mattina ha ricevuto iluna donna di 107. Alma Molinari , per tutti Lucia, è arrivata al nosocomio, accompagnata dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Cremona 107 Cremona, a 107 anni riceve il vaccino anti Covid Cremona, 18 febbraio 2021 - All'ospedale di Cremona questa mattina ha ricevuto il vaccino anti Covid una donna di 107 anni. Alma Molinari , per tutti Lucia, è arrivata al nosocomio, accompagnata dal nipote, orgogliosa di rappresentare la sua ...

Bollettino Covid in Italia e in Lombardia: dati e contagi coronavirus del 18 febbraio Poi, Bergamo con 121, Mantova con 117, Pavia con 115, Como con 107 e Monza e Brianza con 105. Numeri a due cifre per la provincia di Lecco con 58, Cremona con 57, Varese con 55, Sondrio con 47 e ...

Vaccini: Bertolaso a Cremona per accogliere la 107enne Alma Guido Bertolaso è andato a Cremona apposta per lei: Alma Molinari, detta Lucia, ha 107 anni ed è la più anziana dei lombardi over 80 che stamattina ha fatto il vaccino anticovid. (ANSA) ...

