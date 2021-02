Covid Veneto, 1.042 contagi e Rt 0,78: bollettino 18 febbraio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Oltre 1000 contagiati da coronavirus e indice Rt a 0,78. Sono i dati relativi al bollettino Covid del Veneto di oggi, 18 febbraio. “L’Rt in Veneto oggi è dello 0,78, non è preoccupante, ma dobbiamo fare attenzione perché in leggera crescita. Tutti gli altri parametri come i ricoveri, anche in terapia intensiva, sono abbondantemente sotto la linea che potrebbe farci scattare in zona arancione”, ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa. “Oggi abbiamo registrato 1.042 nuovi positivi con un’incidenza sul totale dei tamponi fatti del 3,13%. E’ un’incidenza ancora bassa, ma siamo passati in pochi giorni dall’1 al 3%: lo dico a chi pensa che sia il momento di fare festa con il ‘liberi tutti'”, ha spiegato Zaia sottolineando la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Oltre 1000ati da coronavirus e indice Rt a 0,78. Sono i dati relativi aldeldi oggi, 18. “L’Rt inoggi è dello 0,78, non è preoccupante, ma dobbiamo fare attenzione perché in leggera crescita. Tutti gli altri parametri come i ricoveri, anche in terapia intensiva, sono abbondantemente sotto la linea che potrebbe farci scattare in zona arancione”, ha detto il presidente delLuca Zaia oggi nel corso del punto stampa. “Oggi abbiamo registrato 1.042 nuovi positivi con un’incidenza sul totale dei tamponi fatti del 3,13%. E’ un’incidenza ancora bassa, ma siamo passati in pochi giorni dall’1 al 3%: lo dico a chi pensa che sia il momento di fare festa con il ‘liberi tutti'”, ha spiegato Zaia sottolineando la ...

