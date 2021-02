Covid Valle d’Aosta, oggi 11 casi e nessun morto: bollettino (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono 11 i nuovi contagi di coronavirus riscontrati in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 18 febbraio. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 98 tamponi. Non si registrano ulteriori decessi, le vittime da inizio pandemia nella regione sono 413. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono 11 i nuovi contagi di coronavirus riscontrati insecondo ildi, 18 febbraio. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 98 tamponi. Non si registrano ulteriori decessi, le vittime da inizio pandemia nella regione sono 413. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

