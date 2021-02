Covid, Valle d’Aosta: futura zona bianca? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con l’arrivo della pandemia Covid, il cambio di colori è ormai all’ordine del giorno: “Giallo, rosso o arancione?” è la domanda che si pongono ormai gli italiani, e non per decidere cosa indossare, ma nella speranza di programmare spostamenti non più dati per scontato come prima. Del bianco, però, ancora nessun accenno. A vestirsi di questa nuova tonalità sembrerebbe la Valle d’Aosta, unica regione che attualmente appare con i numeri di contagi più bassi. La più piccola d’Italia, per la terza settimana consecutiva, ha registrato, infatti, meno di 50 positivi ogni 100mila abitanti. I ricoverati in ospedale sono 8, di cui 2 in terapia intensiva. La decisione definitiva, che tiene conto di tutti i parametri (contagi, pressione sanitaria, terapie intensive) verrà presa nei prossimi giorni dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con l’arrivo della pandemia, il cambio di colori è ormai all’ordine del giorno: “Giallo, rosso o arancione?” è la domanda che si pongono ormai gli italiani, e non per decidere cosa indossare, ma nella speranza di programmare spostamenti non più dati per scontato come prima. Del bianco, però, ancora nessun accenno. A vestirsi di questa nuova tonalità sembrerebbe la, unica regione che attualmente appare con i numeri di contagi più bassi. La più piccola d’Italia, per la terza settimana consecutiva, ha registrato, infatti, meno di 50 positivi ogni 100mila abitanti. I ricoverati in ospedale sono 8, di cui 2 in terapia intensiva. La decisione definitiva, che tiene conto di tutti i parametri (contagi, pressione sanitaria, terapie intensive) verrà presa nei prossimi giorni dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Si ...

Agenzia_Ansa : La Valle d'Aosta ha i numeri teorici (contagi, pressione sanitaria, terapie intensive) per passare in zona bianca.… - MediasetTgcom24 : Covid, numeri da 'zona bianca' in Val d'Aosta: sarebbe la prima Regione #Vald'Aosta - Agenzia_Ansa : Lo stop del governo non ferma lo #sci alla Piana di Vigezzo, 1.720 metri nel Comune di Craveggia, nell'omonima vall… - Corriere : La Valle d’Aosta pronta a passare in «zona bianca» Sarebbe la prima in Italia - SimonaCroisette : RT @Corriere: La Valle d’Aosta pronta a passare in «zona bianca» Sarebbe la prima in Italia -