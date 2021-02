**Covid: vaccino Pfizer, tribunale rigetta ricorso Codacons ma obbliga società a esibire contratto** (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Pfizer dovrà mostrare il contratto per la fornitura di vaccini anti-Covid siglato con l'Ue. Lo ha deciso la XVII Sezione del tribunale Civile di Roma, pronunciandosi sul ricorso presentato dal Codacons. L'associazione aveva infatti depositato nei giorni scorsi un formale ricorso d'urgenza in cui si chiedeva alla società farmaceutica e al Commissario Domenico Arcuri di fornire il contratto per la produzione, l'acquisto e la fornitura del vaccino anti-Covid, e al Commissario per l'emergenza sanitaria di adottare ogni atto idoneo al fine di provvedere al necessario approvvigionamento vaccinale tramite la conclusione di idonei accordi con enti e/o istituzioni terze. Il Giudice del tribunale, Fausto Basile, pronunciandosi su una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) -dovrà mostrare il contratto per la fornitura di vaccini anti-Covid siglato con l'Ue. Lo ha deciso la XVII Sezione delCivile di Roma, pronunciandosi sulpresentato dal. L'associazione aveva infatti depositato nei giorni scorsi un formaled'urgenza in cui si chiedeva allafarmaceutica e al Commissario Domenico Arcuri di fornire il contratto per la produzione, l'acquisto e la fornitura delanti-Covid, e al Commissario per l'emergenza sanitaria di adottare ogni atto idoneo al fine di provvedere al necessario approvvigionamento vaccinale tramite la conclusione di idonei accordi con enti e/o istituzioni terze. Il Giudice del, Fausto Basile, pronunciandosi su una ...

