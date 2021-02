Covid Toscana, 956 contagi e 11 morti: bollettino 18 febbraio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono 956 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 18 febbraio, secondo il bollettino che registra altri 11 morti. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 956 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (il 17% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 36% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 128.676 (88,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 12.902 tamponi molecolari e 8.125 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,5% è risultato positivo. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 861 (25 in più rispetto a ieri, più 3%), 144 in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri, più 5,1%). Oggi si ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono 956 ida coronavirus inoggi, 18, secondo ilche registra altri 11. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 956 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (il 17% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 36% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 128.676 (88,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 12.902 tamponi molecolari e 8.125 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,5% è risultato positivo. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazientioggi sono complessivamente 861 (25 in più rispetto a ieri, più 3%), 144 in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri, più 5,1%). Oggi si ...

regionetoscana : #covid19 #ToscanasiCura Saranno i #medici di famiglia a vaccinare gli #ultraottantenni nei propri studi o in altre… - SIENANEWS : 'A tutte le famiglie dei nostri ragazzi che frequentano la scuola media 'Renato Fucini' di Monteroni d'Arbia faccia… - lifestyleblogit : Covid Toscana, 956 contagi e 11 morti: bollettino 18 febbraio - - uslnordovest : #Coronavirus #18febbraio ? NUOVI CASI: 282 ? GUARITI: 45.142 (+212) ? DECEDUTI: 4 ?? RICOVERI: 213 (31 in TI) ?? QUA… - nyllover : RT @EugenioGiani: Una splendida notizia: l’anticorpo monoclonale prodotto in Toscana sarà efficace anche contro le varianti del Covid. Graz… -