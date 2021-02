Covid, terapia intensive al 23% in Italia: situazione critica in 6 Regioni (Di giovedì 18 febbraio 2021) . L’Umbria a causa delle varianti ha la percentuale più alta, il 56% La situazione sanitaria legata alla pandemia di Covid-19 in Italia sembra essersi stabilizzata. I contagi sono sempre al di sopra della soglia dei 10.000, così come purtroppo i morti (oltre 300 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) . L’Umbria a causa delle varianti ha la percentuale più alta, il 56% Lasanitaria legata alla pandemia di-19 insembra essersi stabilizzata. I contagi sono sempre al di sopra della soglia dei 10.000, così come purtroppo i morti (oltre 300 L'articolo proviene da Inews.it.

