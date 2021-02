Covid | spray nasale anti-contagio | ' funziona anche su varianti'

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Milano, 18 feb. (Adnkronos Salute) - Unvirale da spruzzare nel naso per prevenire ilda-19. Lo, a base di lipopeptidi, è stato messo a punto da Matteo Porotto e Anne Moscona della Columbia University americana, e secondo un nuovo studio pubblicato su 'Science' riesce a bloccare la trasmissione di Sars-CoV-2 nei furetti. La speranza dei suoi inventori, docenti del Dipartimento di pediatria e direttori del Center for Host-Pathogen Interaction del Vagelos College of Physicians and Surgeons dell'ateneo, è che il prodotto possa evitare l'infezionenegli esseri umani. Lorisulterebbe efficacecontro le nuove varidel coronavirus e potrebbe essere utile in particolare alle "persone che ...

