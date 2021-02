Covid: Siae, ‘crollo al botteghino più del 70%, ecco prezzo pagato da spettacolo' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - “La crisi pandemica ha messo a dura prova l'intero settore dello spettacolo nell'anno che ci siamo lasciati alle spalle. I primi dati dell'Osservatorio dello spettacolo Siae relativi a tutto il 2020 confermano sostanzialmente le tendenze emerse dalle cifre relative al periodo da gennaio a giugno dell'anno scorso, che erano state pubblicate nel mese di novembre: complessivamente gli eventi sono diminuiti del 69,29%, gli ingressi hanno segnato un calo del 72,90%, la spesa al botteghino è scesa del 77,58% mentre la spesa del pubblico ha avuto una riduzione dell'82,24%”. Questi i dati diffusi dalla Siae sulla crisi del settore ‘spettacolo' causata dall'emergenza Covid. “Eppure - prosegue il comunicato - nei primi due mesi del 2020, quando ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - “La crisi pandemica ha messo a dura prova l'intero settore dellonell'anno che ci siamo lasciati alle spalle. I primi dati dell'Osservatorio dellorelativi a tutto il 2020 confermano sostanzialmente le tendenze emerse dalle cifre relative al periodo da gennaio a giugno dell'anno scorso, che erano state pubblicate nel mese di novembre: complessivamente gli eventi sono diminuiti del 69,29%, gli ingressi hanno segnato un calo del 72,90%, la spesa alè scesa del 77,58% mentre la spesa del pubblico ha avuto una riduzione dell'82,24%”. Questi i dati diffusi dallasulla crisi del settore ‘' causata dall'emergenza. “Eppure - prosegue il comunicato - nei primi due mesi del 2020, quando ...

