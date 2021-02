Covid, sale numero nuovi casi e vittime. Tasso positività al 4,8% (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sono stati registrati in Italia 13.762 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, su un totale di 288.458 tamponi effettuati, mentre le vittime sono 347. Ieri i nuovi casi erano 12.074, su 294.411 tamponi, e le vittime 369. E’ quanto emerge dal consueto bollettino giornaliero del Ministero della Salute, secondo cui il Tasso di positività sale al 4,8% dal 4,1% precedente. Il totale degli ospedalizzati è di 20.008 pazienti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.045, due in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 17.963, 311 in meno. Gli attualmente positivi al coronavirus sono 384.501 (4.363 in meno), mentre i dimessi o guariti sono 2.286.024 (17.771 in più) per un totale di 2.765.412 ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sono stati registrati in Italia 13.762 idi coronavirus nelle ultime 24 ore, su un totale di 288.458 tamponi effettuati, mentre lesono 347. Ieri ierano 12.074, su 294.411 tamponi, e le369. E’ quanto emerge dal consueto bollettino giornaliero del Ministero della Salute, secondo cui ildial 4,8% dal 4,1% precedente. Il totale degli ospedalizzati è di 20.008 pazienti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.045, due in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 17.963, 311 in meno. Gli attualmente positivi al coronavirus sono 384.501 (4.363 in meno), mentre i dimessi o guariti sono 2.286.024 (17.771 in più) per un totale di 2.765.412 ...

Agenzia_Ansa : Sale l'incognita delle varianti, a Napoli una rara mutazione del Covid-19 #ANSA - Agenzia_Ansa : Covid, 12.074 nuovi casi e 369 vittime nelle ultime 24 ore a fronte di 294.411 tamponi. Il tasso di positività sale… - Agenzia_Ansa : Covid, 13.762 casi e 347 morti. Il tasso di positività al 4,8% #ANSA - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Covid, 13.762 casi e 347 morti. Il tasso di positività al 4,8% #ANSA - abruzzo24ore : Covid, tasso occupazione in terapia intensiva in Abruzzo sale al 37% in Aumentano ricoveri -