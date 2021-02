BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, rilevata anche a San Marino la presenza della variante inglese #varianteinglese - MediasetTgcom24 : Covid, rilevata anche a San Marino la presenza della variante inglese #varianteinglese - romi_andrio : RT @OA_Sport: #SCIALPINO Variante inglese rilevata nei controlli a Cortina: scatta l'allarme nei Mondiali sulle nevi italiane https://t.c… - OA_Sport : #SCIALPINO Variante inglese rilevata nei controlli a Cortina: scatta l'allarme nei Mondiali sulle nevi italiane - PugliaStream : Covid, la variante inglese rilevata in 47 città di Puglia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid rilevata

Quotidiano di Puglia

Di queste, 12 si trovano nel repartoe 6 in terapia intensiva.In ogni caso non è statapositività nelle altre scuole'. Nonostante i contagi (i dati ... 'In caso di presenza di variante inglese del- 19 - prosegue - vanno fatti tamponi in maniera ...Considerato il superamento dei livelli di PM10 rilevato dalla rete urbana di monitoraggio e la previsione di criticità prevista per i prossimi giorni, il Campidoglio ha disposto la limitazione della c ...I dati raccolti hanno rilevato la presenza di 6 pazienti positivi alla variante ... dal professor Massimo Galli in merito ad una massiva presenza di varianti del Covid-19 all’interno delle terapie ...