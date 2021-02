Covid, numeri da 'zona bianca' in Val d'Aosta: sarebbe la prima Regione (Di giovedì 18 febbraio 2021) commenta ufficio - stampa La Valle d'Aosta ha i numeri teorici (contagi, pressione sanitaria, terapie intensive) per passare in zona bianca. sarebbe la prima Regione in Italia. La decisione definitiva,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 febbraio 2021) commenta ufficio - stampa La Valle d'ha iteorici (contagi, pressione sanitaria, terapie intensive) per passare inlain Italia. La decisione definitiva,...

sole24ore : #Vaccino anti #covid, superate le 3 milioni di dosi somministrate. Con l'ultima media mobile a 7 giorni di persone… - MediasetTgcom24 : Covid, numeri da 'zona bianca' in Val d'Aosta: sarebbe la prima Regione #Vald'Aosta - sbonaccini : Vaccino anti-Covid per i cittadini over80 dell'Emilia-Romagna, via alle prenotazioni secondo due fasce d'età. Trami… - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Covid, numeri da 'zona bianca' in Val d'Aosta: sarebbe la prima Regione #Vald'Aosta - tusciaweb : Covid, numeri da zona bianca in Valle d’Aosta Aosta - Mentre sei regioni sono in bilico rischiando di diventare zo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid numeri AVIS ORIA: si dona domenica 21 Febbraio! L'importanza dell'esempio ... "Non preoccuparti dei numeri. Aiuta una persona alla volta e inizia sempre con la persona più ... Il perdurare dell'emergenza COVID - 19 impone il rispetto delle misure di sicurezza adottate finora, ...

Covid: Regione Fvg,con numeri attuali restiamo zona gialla "A meno che non si cambi qualche parametro di definizione nella classificazione, non vedo perché noi dovremmo con questi numeri andare in una zona diversa da quella gialla". Così il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi sulle indiscrezioni circolate ieri su un possibile passaggio in arancione della ...

Covid: numeri zona bianca per Vda, potrebbe essere la prima Agenzia ANSA Coronavirus, Valle d'Aosta vicina alla zona bianca Il nuovo monitoraggio sull'evoluzione dell'emergenza da Covid-19 arriverà nelle prossime ore ... Per la terza settimana la nostra regione ha mantenuto numeri incoraggianti, con meno di 50 contagi ogni ...

Draghi ambientalista: "Lo spazio tolto alla natura una causa del Covid" E qui fa un importante passaggio che collega crisi ambientale e Covid. «Lo spazio che alcune megalopoli hanno ... E Draghi indica anche date e numeri. «In base a tale visione strategica, il Programma ...

... "Non preoccuparti dei. Aiuta una persona alla volta e inizia sempre con la persona più ... Il perdurare dell'emergenza- 19 impone il rispetto delle misure di sicurezza adottate finora, ..."A meno che non si cambi qualche parametro di definizione nella classificazione, non vedo perché noi dovremmo con questiandare in una zona diversa da quella gialla". Così il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi sulle indiscrezioni circolate ieri su un possibile passaggio in arancione della ...Il nuovo monitoraggio sull'evoluzione dell'emergenza da Covid-19 arriverà nelle prossime ore ... Per la terza settimana la nostra regione ha mantenuto numeri incoraggianti, con meno di 50 contagi ogni ...E qui fa un importante passaggio che collega crisi ambientale e Covid. «Lo spazio che alcune megalopoli hanno ... E Draghi indica anche date e numeri. «In base a tale visione strategica, il Programma ...