Covid, news di oggi. Bollettino: 13.762 contagi su 288.458 tamponi, 347 decessi. LIVE (Di giovedì 18 febbraio 2021) I dati del ministero della Salute registrano un tasso di positività del 4,7%. Il Comitato per la sicurezza sanitaria dell'Unione Europea ha dato l'ok a un elenco comune di test antigenici rapidi per il Covid-19, con certificati riconosciuti da tutti i Paesi europei. Per la fondazione Gimbe: "Serve un cambio di passo nel controllo della pandemia". Prende forma il nuovo piano vaccinale dopo le indicazioni di Draghi in Senato. Obiettivo: mezzo milione di vaccinazioni al giorno da aprile.

