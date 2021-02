Covid | negativi tamponi bambini plesso Alemagna a Salerno

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “Tutti idel, che ieri si sono sottoposti al tampone, sono risultati. Una gran bella notizia per tutti noi”. Lo ha comunicato questa mattina il sindaco diVincenzo Napoli in merito all’avvio del progetto “a scuola” che durera’ fino alla fine dell’anno scolastico, con una cadenza trisettimanale. “Con lo screening – ha spiegato il primo cittadino – potremmo monitorare eventuali positivi e contenere i contagi. Avogliamo che la scuola venga vissuta in piena sicurezza. Con uno sforzo enorme, abbiamo avviato ieri, dall’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II, la campagna dimolecolari nelle scuole cittadine, in accordo con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e in ...

sscnapoli : ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. ??… - sscnapoli : ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dopo mezzanotte ai componenti del gruppo squadra. ??… - AlcorTr : @FraLuna1109 @fdragoni No. Tra i 94000 sono conteggiati tutti i morti che al momento della morte erano positivi al… - MartaPace29 : RT @ONEinItalia: #MarioDraghi: “Ogni azione ha una conseguenza”. E anche l’inazione. Una mancata cooperazione globale ai tempi del Covid-1… - Giovann89363997 : RT @sscnapoli: ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. ?? #ForzaNapoliSempre htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid negativi

Osservatorio Malattie Rare

Inoltre - aggiunge - siamo a lavoro per mettere in campo provvedimenti di ristoro per le attività commerciali che stanno subendo gli effettidella nuova zona rossa che al momento non prevede ...Se per un'attivit sono richiesti o raccomandati test- 19ha detto la commissaria per la salute, Stella Kyriakides essenziale che i tipi di test siano reciprocamente riconosciuti e risultino in certificati anch'essi riconosciuti in tutta ...Nuove positività al Covid in Serie A. Comunicata oggi dal Torino ... Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività. Segui 90min su Facebook, Instagram e ...Il mercato europeo (UE+UK+EFTA) perde oltre 1/4 delle immatricolazioni nel primo mese dell’anno con 842.835 vetture rispetto a 1.134.898 dello stesso periodo 2020, come conseguenza degli impatti negat ...