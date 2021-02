Covid, le notizie di oggi. Sei regioni a rischio arancione, Abruzzo verso il rosso. LIVE (Di giovedì 18 febbraio 2021) Rischiano il cambio colore Lombardia (dove da ieri quattro comuni sono in lockdown), Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Marche. La situazione più delicata è quella dell'Abruzzo dove ci sono già due province in zona rossa. Prende intanto forma il nuovo piano vaccini dopo le indicazioni di Draghi in Senato: obiettivo mezzo milione di vaccinazioni al giorno da aprile Leggi su tg24.sky (Di giovedì 18 febbraio 2021) Rischiano il cambio colore Lombardia (dove da ieri quattro comuni sono in lockdown), Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Marche. La situazione più delicata è quella dell'dove ci sono già due province in zona rossa. Prende intanto forma il nuovo piano vaccini dopo le indicazioni di Draghi in Senato: obiettivo mezzo milione di vaccinazioni al giorno da aprile

Agenzia_Ansa : A Napoli una variante rara. E' la prima volta in Italia #Covid-19 - Agenzia_Ansa : Individuata a Napoli una variante rara del Covid mai descritta prima in Italia. La Regione Campania fa sapere che '… - Agenzia_Ansa : Il coprifuoco in vigore nei Paesi Bassi nell'ambito delle misure di lotta al #Covid19, deve essere immediatamente r… - SkyTG24 : Covid, le notizie di oggi. Sei regioni a rischio arancione, Abruzzo verso il rosso. LIVE - blusewillis : Il contagio da Covid è possibile attraverso una maniglia o un cellulare? -