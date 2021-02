Covid, la Valle d’Aosta verso la zona bianca: sarebbe la prima in Italia (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Valle d’Aosta potrà diventare la prima regione Italiana a entrare in zona bianca. I numeri dell’area alpina sono buoni. Si tratta di una situazione inedita in un contesto in cui l’Italia sta rischiando di passare in gran parte da zona gialla ad arancione, a partire da domenica prossimo 21 febbraio. Domani infatti, venerdì 19, il consueto monitoraggio settimanale della cabina di regia farà da base d’appoggio scientifica per l’ordinanza del ministro Speranza sui nuovi colori delle regioni. Cosa può succedere Con le varianti Covid, ormai da giorni diffuse anche in Italia, e i contagi che non accennano a calare, da domenica 21 quasi metà del Paese rischia di peggiorare. La Valle d’Aosta ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 18 febbraio 2021) Lapotrà diventare laregionena a entrare in. I numeri dell’area alpina sono buoni. Si tratta di una situazione inedita in un contesto in cui l’sta rischiando di passare in gran parte dagialla ad arancione, a partire da domenica prossimo 21 febbraio. Domani infatti, venerdì 19, il consueto monitoraggio settimanale della cabina di regia farà da base d’appoggio scientifica per l’ordinanza del ministro Speranza sui nuovi colori delle regioni. Cosa può succedere Con le varianti, ormai da giorni diffuse anche in, e i contagi che non accennano a calare, da domenica 21 quasi metà del Paese rischia di peggiorare. La...

