Covid Italia oggi leggero rialzo dei contagi e nelle terapie intensive. Da ieri 347 decessi (Di giovedì 18 febbraio 2021) oggi un pochino peggio rispetto a ieri l’altalenante situazione legata alla situazione coronavirus nel Paese. nelle ultime 24 ore sono stati infatti eseguiti ben 288.458 ‘tamponi misti’ (molecolari ed antigenici), che hanno individuato 13.762 nuovi contagi, per un indice di positività al 4,7%, dunque in aumento. Dunque, sebbene oggi un po’ peggio, da ieri sono comunque scesi i positivi (non tutti ‘malati’) che, come illustra il report quotidiano del ministero della Salute, sono 384.501. Puntuale, la regione maggiormente colpita dai nuovi casi è la Lombardia (con ben 2.540 contagi), seguita da Campania (1.573), Emilia Romagna (1.565), Veneto (1.042) e Lazio (1.025). Sempre alto il numero delle vittime, altre 347 da ieri, che portano così il totale dei ... Leggi su italiasera (Di giovedì 18 febbraio 2021)un pochino peggio rispetto al’altalenante situazione legata alla situazione coronavirus nel Paese.ultime 24 ore sono stati infatti eseguiti ben 288.458 ‘tamponi misti’ (molecolari ed antigenici), che hanno individuato 13.762 nuovi, per un indice di positività al 4,7%, dunque in aumento. Dunque, sebbeneun po’ peggio, dasono comunque scesi i positivi (non tutti ‘malati’) che, come illustra il report quotidiano del ministero della Salute, sono 384.501. Puntuale, la regione maggiormente colpita dai nuovi casi è la Lombardia (con ben 2.540), seguita da Campania (1.573), Emilia Romagna (1.565), Veneto (1.042) e Lazio (1.025). Sempre alto il numero delle vittime, altre 347 da, che portano così il totale dei ...

Agenzia_Ansa : A Napoli una variante rara. E' la prima volta in Italia #Covid-19 - repubblica : ?? Covid: a Napoli identificata nuova variante del virus finora mai trovata in Italia - sole24ore : #Vaccino anti #covid, superate le 3 milioni di dosi somministrate. Con l'ultima media mobile a 7 giorni di persone… - NovartisItalia : Nel report 'Startup VS Covid-19' @CariploFactory racconta la risposta delle #startup ai problemi della pandemia in… - _A_mors : RT @gabrillasarti2: Pochi han capito che il covid , conviene ad alcuni e rovina tanti ! #APRITELEPORTE -