Covid, il Consorzio per sequenziare le varianti fermo per la crisi di governo. Il virologo Caruso: “Manca solo una firma” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dagli scienziati che braccano il coronavirus nel laboratori e non solo, il sequenziamento è considerato uno strumento indispensabile nella lotta alla pandemia. Monitorare l’evoluzione del virus con la sua miriade di varianti – sia quelle che diventano predominanti perché vantaggiose per il virus – sia quelle che durano poco, è ritenuto essenziale. Ed è per questo che a fine gennaio era stata annunciata la nascita di un Consorzio patrocinato dalla Società di Virologia per il monitoraggio. Ma la rete italiana sentinella delle nuove varianti “è stata organizzata, è pronta e ha una potenzialità enorme”, ma di fatto si ritrova ‘al palo’ per la crisi di governo che ha bloccato l’ultimo passaggio necessario a farla partire: “Una semplice firma” dice Arnaldo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dagli scienziati che braccano il coronavirus nel laboratori e non, il sequenziamento è considerato uno strumento indispensabile nella lotta alla pandemia. Monitorare l’evoluzione del virus con la sua miriade di– sia quelle che diventano predominanti perché vantaggiose per il virus – sia quelle che durano poco, è ritenuto essenziale. Ed è per questo che a fine gennaio era stata annunciata la nascita di unpatrocinato dalla Società di Virologia per il monitoraggio. Ma la rete italiana sentinella delle nuove“è stata organizzata, è pronta e ha una potenzialità enorme”, ma di fatto si ritrova ‘al palo’ per ladiche ha bloccato l’ultimo passaggio necessario a farla partire: “Una semplice” dice Arnaldo ...

