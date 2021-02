Covid, il bollettino di oggi in Emilia-Romagna: 1.565 nuovi casi e 27 morti, salgono le intensive (Di giovedì 18 febbraio 2021) Covid bollettino Emilia-Romagna 18 febbraio 2021. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 240.650 casi di positività, 1.565 in più rispetto a ieri, su un totale di 29.633 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,3%. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 27 decessi per Covid. (segue dopo la foto) La situazione dei contagi in Emilia-Romagna: l’età media è 41 anni L’età media dei nuovi positivi di oggi è 41 anni. Sui 564 asintomatici, 369 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 50 attraverso i test per le categorie a ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 febbraio 2021)18 febbraio 2021. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, insi sono registrati 240.650di positività, 1.565 in più rispetto a ieri, su un totale di 29.633 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale deipositivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,3%. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 27 decessi per. (segue dopo la foto) La situazione dei contagi in: l’età media è 41 anni L’età media deipositivi diè 41 anni. Sui 564 asintomatici, 369 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 50 attraverso i test per le categorie a ...

SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - giornaleradiofm : Covid: 13.762 nuovi casi, 347 vittime: (ANSA) - ROMA, 18 FEB - Sono 13.762 i nuovi casi di coronavirus registrati i… - PressFutura : #futurapress Negli ospedali diminuiscono i ricoveri - FrancescoCoccoT : Come bisognerebbe comunicare i risultati del bollettino Covid, confrontandoli non con il giorno prima, ma con il gi… - Adnkronos : #Covid Lombardia, 2.540 casi e 55 morti: bollettino 18 febbraio -