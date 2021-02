Covid, il bollettino di oggi: 13.762 contagi e 347 morti, in Lombardia il 18,5% dei nuovi casi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Covid bollettino oggi 18 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 13.762 i nuovi casi di positività al coronavirus e 347 i decessi nelle ultime 24 ore. I tamponi (molecolari e antigenici) processati in Italia nelle ultime 24 ore sono 288.458. Il tasso di positività sale al 4,7% dal 4,1% di ieri. (segue dopo la foto) In Lombardia nelle ultime 24 ore è stato registrato il 18,5% del totale dei nuovi contagi su base nazionale (2.540). Sopra le mille nuove infezioni giornaliere anche Campania (1.573), Emilia-Romagna (1.565), Lazio (1.025) e per la prima volta dopo settimane anche il Veneto (1.042). gli attuali positivi scendono a 384.501 (-4.363), mentre i guariti/dimessi in tutto sono ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 febbraio 2021)18 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 13.762 idi positività al coronavirus e 347 i decessi nelle ultime 24 ore. I tamponi (molecolari e antigenici) processati in Italia nelle ultime 24 ore sono 288.458. Il tasso di positività sale al 4,7% dal 4,1% di ieri. (segue dopo la foto) Innelle ultime 24 ore è stato registrato il 18,5% del totale deisu base nazionale (2.540). Sopra le mille nuove infezioni giornaliere anche Campania (1.573), Emilia-Romagna (1.565), Lazio (1.025) e per la prima volta dopo settimane anche il Veneto (1.042). gli attuali positivi scendono a 384.501 (-4.363), mentre i guariti/dimessi in tutto sono ...

