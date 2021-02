COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: la mappa dei contagi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 940 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 40 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del sabato; – 1, residente nel comune di Andretta; – 1, residente nel comune di Ariano Irpino; – 2, residenti nel comune di Atripalda; – 3, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 3, residenti nel comune di Cesinali; – 5, residenti nel comune di Contrada; – 1, residente nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Grottolella; – 3, residenti nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale; – 1, residente nel comune di Parolise; – 1, residente nel comune di Rotondi; – 3, residenti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 940 tamponi effettuati sono risultate positive al40 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del sabato; – 1, residente nel comune di Andretta; – 1, residente nel comune di Ariano Irpino; – 2, residenti nel comune di Atripalda; – 3, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 3, residenti nel comune di Cesinali; – 5, residenti nel comune di Contrada; – 1, residente nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Grottolella; – 3, residenti nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale; – 1, residente nel comune di Parolise; – 1, residente nel comune di Rotondi; – 3, residenti ...

