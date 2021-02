Covid, il 62,3% dei contagi sul lavoro tra ottobre e gennaio (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – I contagi sul lavoro da nuovo Coronavirus denunciati all’Inail alla data dello scorso 31 gennaio sono 147.875, pari a circa un quarto delle denunce complessive di infortunio sul lavoro pervenute dall’inizio del 2020 e al 5,8% dei contagiati nazionali totali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla fine di gennaio. I casi in più rispetto ai 131.090 del mese precedente sono 16.785 (+12,8%).La seconda ondata della pandemia, come rileva il 13esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail, pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali, ha avuto un impatto più intenso della prima anche in ambito lavorativo e non solo per la presenza di un mese in più. Il quadrimestre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Isulda nuovo Coronavirus denunciati all’Inail alla data dello scorso 31sono 147.875, pari a circa un quarto delle denunce complessive di infortunio sulpervenute dall’inizio del 2020 e al 5,8% deiati nazionali totali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla fine di. I casi in più rispetto ai 131.090 del mese precedente sono 16.785 (+12,8%).La seconda ondata della pandemia, come rileva il 13esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail, pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali, ha avuto un impatto più intenso della prima anche in ambito lavorativo e non solo per la presenza di un mese in più. Il quadrimestre ...

