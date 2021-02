Covid e varianti | Burioni si scaglia contro la “nuova moda”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il virologo Robertoè tornato a parlare della pandemia di coronavirus, puntando il dito sulladi “terrorizzare con la variante“. L’esperto ha scritto sul suo profilo ‘Twitter’: “Laè ‘terrorizzare con la variante’. Vorrei farvi notare chevirali emergono continuamente e, fino a prova contraria, non rappresentano un pericolo”.ha spiegato: “In particolare non c’è nessun elemento che ci faccia pensare che quelle già individuate sfuggano ai vaccini più potenti“. Il virologo ha poi aggiunto: “Non è detto che una variante resistente al vaccino possa comparire, pensate solo al morbillo che replica il suo genoma introducendo più mutazioni del coronavirus eil quale il vaccino (anni ...

I Comuni vicini ai focolai dovranno essere chiusi. I timori legati all'espansione del- 19 determinata dalledel virus provocano l'allargamento delle zone rosse. In attesa dei dati del monitoraggio che farà entrare in fascia arancione la maggior parte delle regioni, ...Dopo la bufera per i ritardi del piano di vaccinazione, Ursula von der Leyen ammette che "dobbiamo accelerare le vaccinazioni, i casi diaumentano e ne emergono di nuove". La ...Uno studio di laboratorio - riporta Reuters - indica che la variante sudafricana del coronavirus può ridurre dei due terzi la protezione tramite anticorpi del vaccino in commercio Pfizer Inc/BioNTech, ...Nel Regno Unito è stata identificata una nuova variante del coronavirus, con tutta una serie di mutazioni potenzialmente preoccupanti, che secondo gli esperti andrebbe monitorata ...