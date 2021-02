Covid, ci si contagia anche toccando un oggetto? Come difendersi? Le risposte degli esperti (Di giovedì 18 febbraio 2021) La paura del Covid e delle varianti pone alcuni interrogativi. C’è sempre il timore che il “fantasma” si nasconda ovunque. E una delle domande più frequenti è sul rischio di contagiarsi toccando le superfici. Gli scienziati, su questo, non hanno ancora dato una risposta definitiva. Non escludono che sia possibile anche se raro. Le mani toccano di tutto, dalle maniglie ai rubinetti, dai pulsanti del bancomat a quelli dei citofoni. Su queste superfici potrebbero esserci le goccioline di secrezioni respiratorie arrivate lì attraverso le mani di soggetti positivi. Che magari hanno bloccato un colpo di tosse o uno starnuto. Il Covid può resistere sulle superfici Le mani – Come si legge in un servizio del Corriere – se contaminate, sono in grado di trasportare il virus dove attecchisce. E ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) La paura dele delle varianti pone alcuni interrogativi. C’è sempre il timore che il “fantasma” si nasconda ovunque. E una delle domande più frequenti è sul rischio dirsile superfici. Gli scienziati, su questo, non hanno ancora dato una risposta definitiva. Non escludono che sia possibilese raro. Le mani toccano di tutto, dalle maniglie ai rubinetti, dai pulsanti del bancomat a quelli dei citofoni. Su queste superfici potrebbero esserci le goccioline di secrezioni respiratorie arrivate lì attraverso le mani di soggetti positivi. Che magari hanno bloccato un colpo di tosse o uno starnuto. Ilpuò resistere sulle superfici Le mani –si legge in un servizio del Corriere – se contaminate, sono in grado di trasportare il virus dove attecchisce. E ...

