Covid: Cdc Africa, 'vaccini in 20 paesi da settimana prossima' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Addis Abeba, 18 feb. (Adnkronos/Dpa) - Comincerà la settimana prossima la distribuzione del vaccino antiCovid in Africa. Lo ha annunciato John Nkengasong, capo dei Cdc Africa, i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie dell'Unione Africana. Si tratta di un primo milione di dosi del vaccino AstraZeneca che verranno consegnate a 20 paesi Africani, dove serviranno ad immunizzare il personale sanitario. Al momento, solo sette paesi del continente hanno avviato la vaccinazione, una lista a cui potrebbe aggiungersi lo Zimbabwe entro la fine della settimana. Il SudAfrica, uno dei paesi più colpiti, ha rinunciato ad usare le dosi di Astrazeneca di cui è già in possesso, ...

