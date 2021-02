Covid-19 | situazione stabile al “San Pio” | nessun dimesso e deceduto

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Buone notizie dall’Ospedale “San Pio” di Benevento. Non si registradecesso per problemi legati al-19 nelle ultime 24 ore. Stesso discorso per i dimessi:a persona ha lasciato il ‘San Pio’ nella giornata odierna. Sono attualmente, invece, 39 i pazienti ricoverati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

fanpage : “La situazione sta peggiorando di giorno in giorno, questa variante inglese ha una violenza molto molto forte' - Chiara53371437 : RT @matteomatzuzzi: Professor Galli: 'Ho il reparto invaso dalle nuove varianti del Covid. Presto problemi più seri, serve un lockdown' (16… - mlpedo1 : RT @matteomatzuzzi: Professor Galli: 'Ho il reparto invaso dalle nuove varianti del Covid. Presto problemi più seri, serve un lockdown' (16… - GazzettadiSiena : Nella giornata di ieri registrati 18 casi, al momento le indagini non hanno evidenziato varianti - Homers_howl : RT @matteomatzuzzi: Professor Galli: 'Ho il reparto invaso dalle nuove varianti del Covid. Presto problemi più seri, serve un lockdown' (16… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid situazione

Poche righe per denunciare ladi profondo disagio in cui ormai da quasi un anno vivono ...tutto il comparto che vive di spettacolo e costretto a uno stop forzato dalle norme anti -. '...... soprattutto, nel post - emergenza19. Il processo di pianificazione strategica della Città ... nella prima fase della pandemia, è stato aggiornato alla luce della nuovasociale ed ...Da venerdì, però, c’è il serio rischio che l’intera regione sfori l’indice Rt 1.25 (il limite per passare in rosso), anche a fronte del record di ricoverati degli ultimi due mesi registrato in questi ...Secondo il monitoraggio di Agenas, il numero delle terapie intensive occupate da pazienti Covid è calato al 23% ma in 6 Regioni la situazione è ancora critica. Con le varianti ormai diffuse in Italia ...