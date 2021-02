Covid-19, Sileri: “Nessun nuovo lockdown, ma siamo in guerra” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Covid-19, Nessun nuovo lockdown nazionale in questo 2021. Lo assicura Pierpaolo Sileri, viceministro della salute. Nessun nuovo lockdown nazionale per questo nuovo 2021: è quanto ribadisce a gran forza Pierpaolo Sileri, viceministro della salute. Intervenuto in queste ore a Radio Cusano Campus, il referente politico allontana categoricamente una nuova chiusura totale malgrado una situazione ancora L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021)-19,nazionale in questo 2021. Lo assicura Pierpaolo, viceministro della salute.nazionale per questo2021: è quanto ribadisce a gran forza Pierpaolo, viceministro della salute. Intervenuto in queste ore a Radio Cusano Campus, il referente politico allontana categoricamente una nuova chiusura totale malgrado una situazione ancora L'articolo proviene da Inews.it.

