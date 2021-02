Covid-19, si studia il piano sulla scuola: Bianchi incontra il Comitato Tecnico Scientifico (Di giovedì 18 febbraio 2021) C'è anche il fattore scuola da valutare per la gestione delle varianti Covid-19. Ecco perchè, il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, incontrerà oggi pomeriggio al ministero della Salute Agostino Miozzo, Fabio Ciciliano, Franco Locatelli e Alberto Villani del Comitato Tecnico Scientifico. E' quanto apprende l'AGI da fonti vicine al Cts. L'incontro è previsto alle 16.30. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 febbraio 2021) C'è anche il fattoreda valutare per la gestione delle varianti-19. Ecco perchè, il ministro dell'Istruzione, Patrizio, incontrerà oggi pomeriggio al ministero della Salute Agostino Miozzo, Fabio Ciciliano, Franco Locatelli e Alberto Villani del. E' quanto apprende l'AGI da fonti vicine al Cts. L'incontro è previsto alle 16.30. L'articolo .

orizzontescuola : Covid-19, si studia il piano sulla scuola: Bianchi incontra il Comitato Tecnico Scientifico - anomis2003 : @MinervaMcGrani1 Mi ha raccontato una conoscente, che alla figlia è stato proposto dall'università in cui studia di… - Giangy762 : @Davide19663174 @atimo13 @Sakurauchi_Hime @MMmarco0 Guarito in neanche una settimana.. Caro il mio coglione.. io ho… - UniperugiaNews : La biologa che studia come ‘uccidere’ le cellule tumorali. ??“Il Covid ci ha sottratto risorse importanti, ma la ric… - AnthonyWithdown : @angelofusco1966 @matteorenzi Se non capisci l'ovvio del nuovo Governo di Draghi rispetto a quello fallimentare pre… -