Covid-19, rischio arancione per sei regioni. Ipotesi zona rossa per l’Abruzzo. Cosa cambia per la scuola (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si teme una terza ondata Covid-19 a causa delle varianti, soprattutto quella inglese, che lascia molti interrogativi. Ecco perché rischiano il cambio colore Lombardia (dove da ieri quattro comuni sono in lockdown), Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Marche. Ma la situazione più critica è quella dell'Abruzzo dove ci sono già due province in zona rossa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si teme una terza ondata-19 a causa delle varianti, soprattutto quella inglese, che lascia molti interrogativi. Ecco perché rischiano il cambio colore Lombardia (dove da ieri quattro comuni sono in lockdown), Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Marche. Ma la situazione più critica è quella dell'Abruzzo dove ci sono già due province in. L'articolo .

matteosalvinimi : Ministero della Salute, Anagrafe nazionale vaccini, documento di ottobre 2020: “tossicodipendenti, soggetti dediti… - raffaellapaita : Sconvolgente che nel modulo per richiedere il vaccino Covid della Asl5 Liguria tra le voci che indicano i soggetti… - amnestyitalia : Come dimostra il vergognoso inserimento dell'omosessualità tra 'i comportamenti' a maggior rischio COVID-19, la str… - orizzontescuola : Covid-19, rischio arancione per sei regioni. Ipotesi zona rossa per l’Abruzzo - pnavetta : RT @FabioFranchi1: Vaccini ai ragazzi? E perché no? In Italia sono circa 10 milioni. E' importante vaccinarli non perché la COVID costituis… -