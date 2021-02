Covid-19, Italia: il bollettino di oggi 18 febbraio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il bollettino di oggi fa il punto sulla situazione epidemiologica da Covid-19: ecco i nuovi casi, le vittime, i guariti e i neo-vaccinati I dati forniti dalla Protezione Civile mostrano un leggero aumento del numero dei casi. Continua nel frattempo la fitta campagna di vaccinazione, a cui ogni giorno aderiscono le fasce considerate più a rischio. Ecco i dati del bollettino di oggi 18 febbraio: I tamponi effettuati raggiungono quota 288.458, per un totale di nuovi positivi di 13.762. Nella giornata di ieri, i nuovi casi rimanevano fermi a 12.074, per un totale di 294.411. In leggero aumento dunque, i nuovi contagiati, ma con un calo delle vittime che, nella giornata di oggi, raggiungono i 347 decessi. In diminuzione anche i ricoveri, circa -311, mentre cresce ... Leggi su zon (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ildifa il punto sulla situazione epidemiologica da-19: ecco i nuovi casi, le vittime, i guariti e i neo-vaccinati I dati forniti dalla Protezione Civile mostrano un leggero aumento del numero dei casi. Continua nel frattempo la fitta campagna di vaccinazione, a cui ogni giorno aderiscono le fasce considerate più a rischio. Ecco i dati deldi18: I tamponi effettuati raggiungono quota 288.458, per un totale di nuovi positivi di 13.762. Nella giornata di ieri, i nuovi casi rimanevano fermi a 12.074, per un totale di 294.411. In leggero aumento dunque, i nuovi contagiati, ma con un calo delle vittime che, nella giornata di, raggiungono i 347 decessi. In diminuzione anche i ricoveri, circa -311, mentre cresce ...

Agenzia_Ansa : A Napoli una variante rara. E' la prima volta in Italia #Covid-19 - repubblica : ?? Covid: a Napoli identificata nuova variante del virus finora mai trovata in Italia - sole24ore : #Vaccino anti #covid, superate le 3 milioni di dosi somministrate. Con l'ultima media mobile a 7 giorni di persone… - redcrayon20 : RT @Altroconsumo: Inglese, brasiliana e sudafricana: le #varianti del #COVID19 si stanno rapidamente diffondendo anche in Italia e preoccup… - PMicarelli : RT @Agenzia_Ansa: La Valle d'Aosta ha i numeri teorici (contagi, pressione sanitaria, terapie intensive) per passare in zona bianca. Sarebb… -