Covid-19, il bollettino del 18 febbraio. 13.762 casi. I morti sono 347

Ecco il bollettino Covid-19 di giovedì 18 febbraio. Nelle ultime 24 ore sono stati 13.762 i contagiati, 347 morti e 17.771 guariti nelle ultime 24 ore in Italia. 3.235.140 le dosi di vaccino somministrate in totale. 

I dati in sintesi:
13.762 contagiati
347 morti
17.771 guariti
+2 terapie intensive
-311 ricoveri
288.458 tamponi

