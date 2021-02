Covid-19, 36 casi riconducibili alla scuola a Napoli nelle ultime 24 ore (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono 36 i nuovi casi positivi al Coronavirus a Napoli all'interno delle scuole nell'ultimo giorno. Lo ha comunicato l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, nel consueto bollettino quotidiano che riguarda i dati emersi nelle ultime 24 ore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono 36 i nuovipositivi al Coronavirus aall'interno delle scuole nell'ultimo giorno. Lo ha comunicato l'Azienda Sanitaria Locale1 Centro, nel consueto bollettino quotidiano che riguarda i dati emersi24 ore. L'articolo .

HuffPostItalia : In Israele 94% di casi di Covid in meno a 2 mesi dall'inizio della campagna vaccinale - Ettore_Rosato : A Israele un calo del 94% dei casi sintomatici #Covid tra gli immunizzati,prevenendo quasi tutte le forme gravi. La… - Agenzia_Ansa : #Covid, mezza #Italia rischia l'arancione, l'#Abruzzo verso la zona rossa. Si lavora al 'nuovo' Cts, cabina regia a… - positanonews : Covid-19, sono 23 i nuovi casi positivi in penisola sorrentina tra le #news - positanonews : Oggi in costiera amalfitana si registrano 3 nuovi casi di positività al Covid-19 tra le #news… -