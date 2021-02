Covid | 13 762 casi nuovi e 347 morti | positività sale al 4 | 8%

repubblica : ?? Covid, 13.762 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 347 morti - sulsitodisimone : Covid: 13.762 nuovi casi e 347 morti, il tasso di positività al 4,8% - Walter14854505 : RT @Agenzia_Ansa: Partiranno dal 1 marzo nel Lazio le vaccinazioni presso i medici di medicina generale #ANSA - blogsicilia : Covid19 in Italia, 13.762 nuovi casi e 347 morti (I DATI) - - Agenzia_Ansa : Partiranno dal 1 marzo nel Lazio le vaccinazioni presso i medici di medicina generale #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 762

- Nell'ultimo aggiornamento dei dati del Ministero della Salute si registrano 13.nuovi casi, (quasi 1.700 più di ieri) a fronte di 288.458 tamponi. 347 i decessi nelle ultime 24 ore, 22 meno del ...Sono stati 288.458 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, con il tasso di positività rispetto ai nuovi casi (13.) che sale al 4,8% dal 4,1% di ieri. Ad oggi gli attualmente positivi ...Ancora un aumento dei casi di Coronavirus in Italia. Lo rileva il nuovo bollettino del ministero della Salute, i cui dati andranno a incidere pesantemente sui dati che determineranno i colori delle re ...Sono 13.762 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono, invece, 347. Sono stati 288.458 i ...