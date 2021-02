"Cos'ha nascosto nella sua biografia". Sapete cosa stava facendo qui Casalino? M5s, imbarazzo enorme (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ma il Movimento 5 Stelle conosce il passato di Rocco Casalino? No, il Grande Fratello non c'entra. La "pagina mancante nella biografia" del portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte, diventato nel giro di 3 anni eminenza grigia di Palazzo Chigi e dello stesso Movimento, è un'altra. E come ricorda il sito Vita.it, "è forse quella che avrebbe dovuto imbarazzare non poco i suoi compagni di viaggio" grillini: l'ingegnere, nella sua precedente vita professionale, è stato anche anchorman, per 4 anni, su un canale tematico di scommesse, Betting Channel. Niente di male, per carità. Se non che i 5 Stelle hanno spesso tuonato contro il gioco d'azzardo, anche quello legalizzato. Casalino, nel 2009, andava in onda sul canale 657 di Sky proprio per ricordare che "i miliardi che arrivano nelle casse dello ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ma il Movimento 5 Stelle conosce il passato di Rocco? No, il Grande Fratello non c'entra. La "pagina mancante" del portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte, diventato nel giro di 3 anni eminenza grigia di Palazzo Chigi e dello stesso Movimento, è un'altra. E come ricorda il sito Vita.it, "è forse quella che avrebbe dovuto imbarazzare non poco i suoi compagni di viaggio" grillini: l'ingegnere,sua precedente vita professionale, è stato anche anchorman, per 4 anni, su un canale tematico di scommesse, Betting Channel. Niente di male, per carità. Se non che i 5 Stelle hanno spesso tuonato contro il gioco d'azzardo, anche quello legalizzato., nel 2009, andava in onda sul canale 657 di Sky proprio per ricordare che "i miliardi che arrivano nelle casse dello ...

lapp_italia : La Torre Oscar Niemeyer a Rio, l'O2 World a Berlino e il Burj Khalifa a Dubai. Cos'hanno in comune questi edifici?… - giovangolo : @Mastr0Lindo @CosettaGiordano Scusate, ma voi convinti di abbassare lo share cambiando canale, come pensate che ven… - francescocipe : @EnricoLetta Questi sono coloro che cos'è come lei difendono - BETTERXVI_ : si divertirà, dormirà in spiaggia per vedere l’alba, tornerà alle 5 le sere d’estate, si butterà in costume nella n… - In_diagnosi : RT @beatrix_bix: Mi viene in mente Pozzetto, che interpreta un vecchio, dolce e fragile, oppresso dalla morte della compagna di una vita. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos nascosto Da marzo riaperture graduali: UDC furiosa, mentre la sinistra plaude la prudenza Politica arbitraria e nefasta per l'UDC L'UDC non ha nascosto la propria irritazione, definendo ... I liberali - radicali esigono che la campagna di vaccinazione entri definitivamente nel vivo, cos da ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 febbraio 2021: Marta affronta Vittorio. Cos'è successo con Beatrice? L'uomo è più che altro stanco di non tenere d' occhio sua moglie , sicuro che in sua assenza lei e Armando si vedano di nascosto. Alla luce di questi fatti, Salvatore torna alla carica . Il ragazzo ...

Tutti i segreti per scegliere la migliore VPN - BergamoNews BergamoNews Australian Open, Nadal: “L’unica cosa che posso fare oggi è congratularmi con lui” Come visto prima non mancano i complimenti di Nadal al suo più giovane avversario “ uno dei migliori giocatori del mondo “, a cui prova a non togliere meriti. “ Già dal terzo set ha iniziato a giocare ...

Cosa vuole fare Draghi con Salvini (e Renzi) Ieri SuperMario ha colpito il Capitano durante il suo discorso in Senato sull'euro, sull'atlantismo e sulle tasse. Con Giorgetti potrebbe cercare di accompagnare la Lega fuori dal sovranismo. Mentre R ...

Politica arbitraria e nefasta per l'UDC L'UDC non hala propria irritazione, definendo ... I liberali - radicali esigono che la campagna di vaccinazione entri definitivamente nel vivo,da ...L'uomo è più che altro stanco di non tenere d' occhio sua moglie , sicuro che in sua assenza lei e Armando si vedano di. Alla luce di questi fatti, Salvatore torna alla carica . Il ragazzo ...Come visto prima non mancano i complimenti di Nadal al suo più giovane avversario “ uno dei migliori giocatori del mondo “, a cui prova a non togliere meriti. “ Già dal terzo set ha iniziato a giocare ...Ieri SuperMario ha colpito il Capitano durante il suo discorso in Senato sull'euro, sull'atlantismo e sulle tasse. Con Giorgetti potrebbe cercare di accompagnare la Lega fuori dal sovranismo. Mentre R ...