"Cosa hai detto?". Gelo su Rai 1, Amadeus sconvolto: la battuta del concorrente sullo "spagnolo triste". Tutti di stucco (Di giovedì 18 febbraio 2021) E calò il Gelo in prima serata su Rai 1. Siamo a I Soliti Ignoti, il quiz condotto da Amadeus sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, la puntata è quella di mercoledì 17 febbraio, lo speciale che si è allungato fino alle 22.30. Gelo per una frase uscita dalla bocca del concorrente. Frase che ha spiazzato, eccome, il padrone di casa. Il concorrente-vip, in questa occasione, era Alba Parietti, che si è prestata al gioco per donare in beneficenza il montepremi, nel dettaglio all'ospedale Spallanzani di Roma, in primissima linea nella battaglia contro il coronavirus. E la frase "storta" porta la firma del mago Raffaello, già noto al pubblico de I Soliti Ignoti e di Rai 1 per i suoi trucchi di magia, che è solito accompagnare a dei giochi di parole. Ma una battuta, come ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) E calò ilin prima serata su Rai 1. Siamo a I Soliti Ignoti, il quiz condotto dasulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, la puntata è quella di mercoledì 17 febbraio, lo speciale che si è allungato fino alle 22.30.per una frase uscita dalla bocca del. Frase che ha spiazzato, eccome, il padrone di casa. Il-vip, in questa occasione, era Alba Parietti, che si è prestata al gioco per donare in beneficenza il montepremi, nel dettaglio all'ospedale Spallanzani di Roma, in primissima linea nella battaglia contro il coronavirus. E la frase "storta" porta la firma del mago Raffaello, già noto al pubblico de I Soliti Ignoti e di Rai 1 per i suoi trucchi di magia, che è solito accompagnare a dei giochi di parole. Ma una, come ...

TV8it : Quando ti dicono che hai fatto una cosa con i piedi ma è un complimento ?? #IGT - Esercito : Hai già deciso cosa regalare per le prossime festività pasquali? Noi abbiamo pensato ad un regalo goloso e solidale… - theunrealedo : @_yelle_ @lubalix in che senso qual'è il problema? Io non sono un attivista incel, però mi sono documentato per qua… - Noemy47121501 : @Beatric67157341 Ma scherzi? Ma tu hai visto cosa hanno passato i nostri? Loro sono in regia fissa da 3 giorni, una noia mortale - _no__one_else_ : @martina46412880 Si ma mangia una volta ogni tot, male, e spesso solo insalata, che ti dà ben poche energie.. L'hai… -