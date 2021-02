Cosa c’è dietro il greenwashing di Bolsonaro (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mentre l’amministrazione Usa prende il largo, districandosi con difficoltà nei suoi primi 100 giorni, l’”effetto Biden” inizia a farsi sentire in numerosi Paesi dove leader e capi di governo cominciano a prendere le misure alla politica estera di Washington. È questo il caso del Brasile di Jair Bolsonaro che, a caldo, non aveva accolto affatto InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mentre l’amministrazione Usa prende il largo, districandosi con difficoltà nei suoi primi 100 giorni, l’”effetto Biden” inizia a farsi sentire in numerosi Paesi dove leader e capi di governo cominciano a prendere le misure alla politica estera di Washington. È questo il caso del Brasile di Jairche, a caldo, non aveva accolto affatto InsideOver.

marcodimaio : Chissà se l’intervento sulla fiducia a #Draghi pronunciato del senatore #Licheri per i grillini - che ha annunciato… - borghi_claudio : @AnnaStramigioli @mindthekarma Dice a me? Certo che faccio la spesa e le dico anche dove: coop di via del Pozzetto,… - EnricoLetta : Il #RCEP è la più interessante novità geopolitica. Un accordo tra i 10paesi @ASEAN, Cina, Giappone, SudCorea, Austr… - __aniraM__ : C'è questa su instagram che fa un milione di reels e post esibendo i suoi outfit tutto molto bello colore dei capel… - ignorantella : RT @orporick: (Poi c'e' questa cosa meravigliosa. Alzare le mani di solito e' segno di resa o di violenza; in classe invece e' l'opposto, r… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è LE REAZIONI BELLUNO «Gli operatori hanno ragione ad essere arrabbiati - Il Gazzettino