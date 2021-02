Cortina 2021, cosa dicono le sciatrici dell'Iran sul caso della loro coach (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cortina 2021, Mondiali di sci - Le sciatrici dell'Iran scendono “After the music”, ma si allenano e si impegnano come gli altri. Chiamano così quegli atleti non proprio di prima linea che, a Mondiali ed Olimpiadi, hanno la loro chance, come recita il motto del barone Pierre De Coubertin: «L’importante è partecipare». E per qualcuno è anche più dura e importante degli altri. Fra greci, israeliani, messicani, libanesi, al gigante femminile che vede l’Italia fuori da podio, sono le atlete Iraniane quelle ad aver attirato l’attenzione della platea, dopo che la loro allenatrice Samira Zargari non è potuta partire con loro per l’avventura dei Mondiali per il niet imposto dal marito, un americano di origini turche che da 5 ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 18 febbraio 2021), Mondiali di sci - Lescendono “After the music”, ma si allenano e si impegnano come gli altri. Chiamano così quegli atleti non proprio di prima linea che, a Mondiali ed Olimpiadi, hanno lachance, come recita il motto del barone Pierre De Coubertin: «L’importante è partecipare». E per qualcuno è anche più dura e importante degli altri. Fra greci, israeliani, messicani, libanesi, al gigante femminile che vede l’Italia fuori da podio, sono le atleteiane quelle ad aver attirato l’attenzionea platea, dopo che laallenatrice Samira Zargari non è potuta partire conper l’avventura dei Mondiali per il niet imposto dal marito, un americano di origini turche che da 5 ...

