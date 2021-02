Coronavirus: un solo decesso nel bollettino di oggi, scendono a 600 gli ospedalizzati (Di giovedì 18 febbraio 2021) Coronavirus, bollettino e aggiornamenti: altri 11 decessi e 309 nuovi casi 17 febbraio 2021 Vaccino covid: sedi esaurite e prenotazioni sino a fine maggio, si aspettano i medici di famiglia 18 ... Leggi su genovatoday (Di giovedì 18 febbraio 2021)e aggiornamenti: altri 11 decessi e 309 nuovi casi 17 febbraio 2021 Vaccino covid: sedi esaurite e prenotazioni sino a fine maggio, si aspettano i medici di famiglia 18 ...

RobertoBurioni : sfuggano ai vaccini più potenti. Non è detto che una variante resistente al vaccino possa comparire, pensate solo a… - fattoquotidiano : Coronavirus, Gimbe: “Misure insufficienti per piegare la curva”. Sui vaccini: “Arrivate solo un terzo delle dosi at… - fanpage : 'Per evitare il lockdown dobbiamo indossare solo ed esclusivamente mascherine FFP2'. Il consiglio del virologo Broc… - katiasantange11 : RT @AlbertoLetizia2: #PapaFrancesco non ammette discussioni sulla vaccinazione anti #coronavirus. Sebbene su base volontaria, il vaccino po… - IndomitusVirtus : RT @gustinicchi: Octagon, Freejack e Zodiac sono tre dei SETTE piani di emergenza che si svolgono tutti contemporaneamente. Alcuni dei pia… -