Coronavirus ultime notizie: numero vaccini e richiami al 17 febbraio 2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario, vaccinazioni al 18 febbraio 2021. Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 16 febbraio L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 18 febbraio 2021. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 13.755 Tamponi eseguiti: 288.458 Nuovi decessi: 347 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: 2Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 2.045 Nuovi ricoveri in reparto ordinario: (-311) Attualmente ricoverati in reparto ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 18 febbraio 2021): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario, vaccinazioni al 18: il bollettino del 16L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 18. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 13.755 Tamponi eseguiti: 288.458 Nuovi decessi: 347 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: 2Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 2.045 Nuovi ricoveri in reparto ordinario: (-311) Attualmente ricoverati in reparto ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Covid, 13.762 nuovi casi con 288.458 tamponi e altri 347 decessi In Italia ci sono 13.762 nuovi casi di coronavirus a fronte di 288.458 tamponi (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 12.074 casi su 294.411 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 347 decessi (contro i 369 di ...

Coronavirus, il bollettino: 13.762 nuovi casi e 347 morti, il dato sui vaccini Commenta per primo Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 13.762 i nuovi casi su 288.458 tamponi eseguiti. 347 i morti nelle ultime 24 ore, cala il conto dei ricoveri ordinari ( - 309), sale lievemente quello delle terapie ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia: Agenas, terapie intensive al 23% ma boom in Umbria con 59% Il Sole 24 ORE Covid-19, in provincia di Viterbo accertati 26 casi e 3 decessi dalla sezione di Genetica Molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o ...

Covid: Marche, ricoverati sotto 600, -13 in 24ore (ANSA) - ANCONA, 18 FEB - In sensibile calo nelle ultime 24ore i ricoveri per Covid-19 nelle Marche, ora sotto quota 600 (599, -13). Lo riferisce il Servizio Sanità della Regione. In controtendenza il ...

