Coronavirus, oggi nel Lazio 1.025 nuovi casi. D’Amato: ‘Ricoveri per la prima volta dal 31 ottobre sotto quota 2.000’ (Di giovedì 18 febbraio 2021) Su oltre 11.000 tamponi e oltre 18.000 antigenici (per un totale di quasi 30.000) nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 1.025 nuovi casi positivi (+154 rispetto alla giornata di ieri). 41i pazienti deceduti e 1.953 quelli guariti. “Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500. I ricoveri per la prima volta dal 31 ottobre tornano sotto quota 2 mila (1.995) un segnale importante, si iniziano a vedere i primi effetti della campagna vaccinale” – commenta l’assessore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Su oltre 11.000 tamponi e oltre 18.000 antigenici (per un totale di quasi 30.000) nelle ultime 24 ore nelsi sono registrati 1.025positivi (+154 rispetto alla giornata di ieri). 41i pazienti deceduti e 1.953 quelli guariti. “Aumentano i, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 3%. Ia Roma città sono a500. I ricoveri per ladal 31tornano2 mila (1.995) un segnale importante, si iniziano a vedere i primi effetti della campagna vaccinale” – commenta l’assessore ...

